Brasileiros colocam jogador do Corinthians na rota do Benfica

O site brasileiro 'Meu Timão', afeto ao Corinthians, revela que o médio ofensivo Gabriel Pereira é pretendido pelo Benfica e que essa será a razão pela qual o jogador não aceita renovar o contrato com o clube de São Paulo.





Segundo o mesmo site, a renovação do vínculo do jogador, de 20 anos, chegou a ser dada como "encaminhada" pelo diretor de futebol do clube, mas a verdade é que ainda não aconteceu.O atual contrato de Gabriel Pereira com o Timão termina em março de 2022 e o jogador já pode assinar um pré-acordo com outro clube.A negociação com o Benfica estará, segundo o 'Meu Timão', bem encaminhada.