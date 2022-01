Brasileiros dizem que Al Hilal prepara nova oferta com salário milionário para Everton

Depois de ter recusado uma oferta de 15 milhões de euros do Flamengo , o Benfica terá rejeitado nas últimas horas uma outra abordagem por Everton, no caso por parte do Al Hilal. Quem o diz é a edição brasileira do portal 'Goal', num artigo no qual explica que em cima da mesa terão estado 6 milhões de euros por uma percentagem do passe do jogador brasileiro. A oferta foi recusada e, ao que parece, os sauditas preparam uma nova abordagem, agora de 8 milhões de euros.E se o valor da transferência estará bastante aquém daquilo que o clube da Luz pretende, já o salário que Al Hilal está disposto a pagar a Everton é algo... do outro mundo. De acordo com o 'Goal', a equipa orientada pelo português Leonardo Jardim está disposta a oferecer quase o triplo do vencimento que o jogador aufere nas águias, esperando com essa verba conseguir convencê-lo a trocar o futebol europeu pelo árabe nesta fase da carreira, aos 25 anos.Note-se que Everton aufere cerca de dois milhões de euros anuais em Portugal, pelo que o seu vencimento chegaria, caso se confirmem os valores, perto dos seis milhões na eventualidade de se mudar para a Arábia Saudita.