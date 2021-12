Brasileiros dizem que Benfica vai apresentar proposta por João Victor

A emissora brasileira Band adianta que o Benfica se prepara nos próximos dias para apresentar uma proposta formal junto do Corinthians pelo defesa central brasileiro João Victor. De acordo com a referida publicação, os encarnados já abordaram os representantes do defesa (para saber as suas condições atuais de contrato) e agora vão formalizar o interesse no jogador de 23 anos.A possível contratação de João Victor surge na sequência da lesão grave que afasta Lucas Veríssimo dos relvados no próximos meses e que obrigará as águias a ir ao mercado encontrar uma solução. Atualmente o Benfica tem como centrais disponíveis no primeiro elenco o argentino Nico Otamendi, o belga Jan Vertonghen, o brasileiro Morato e ainda, num patamar mais abaixo, os jovens Tomás Araújo, Ferro e André Almeida, que tem jogado como solução de recurso.O Timão, refira-se, tem 55% do passe de João Victor, um jogador com contrato até final de 2023 e que em 2021 se afirmou no clube paulista, com 51 jogos disputados.