Brasileiros dizem ter havido uma sondagem do Benfica a Abel Ferreira

O 'Globoesporte' noticiou esta quarta-feira que o treinador Abel Ferreira foi sondado pelo Benfica. "As conversas ainda foram embrionárias e não há uma negociação em curso. A ideia do Benfica é contratar um treinador para a próxima temporada", pode ler-se do órgão de comunicação social brasileiro.O técnico do Palmeiras, de 43 anos, tem contrato com o clube até ao final do presente ano civil e já terá sido procurado por mais emblemas fora do Brasil, em particular por equipas de Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, França e Qatar.Recorde-se que ao serviço do Palmeiras conquistou uma Taça do Brasil, duas Libertadores e, mais recentemente, uma Supertaça sulamericana. Em Portugal orientou o Sp. Braga e a equipa B e sub-19 do Sporting.