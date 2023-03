Brasileiros garantem que agente de Lucas Veríssimo reuniu-se com o Benfica para discutir futuro

Lucas Veríssimo tem escassos minutos disputados esta temporada e pensa em voltar ao Brasil, comonoticiou. Em concreto, já terá, na semana passada, havido uma reunião entre o representante do central brasileiro, Paulo Pitombeira, e a SAD do Benfica, como documenta esta segunda-feira o portal 'Goal'.O jogador, de 27 anos, recuperou de uma grave lesão contraída em novembro de 2021, frente ao Sp. Braga, que o impediu de jogar futebol durante quase um ano. O regresso à competição sucedeu pela equipa B, em outubro, mas todos os encontros somados são poucos para aqueles que estava habituado a fazer antes do problema físico. Em 2022/23, conta apenas oito presenças, entre jogos na equipa principal e na B.Veríssimo, contratado pelo Benfica ao Santos em janeiro de 2021, equaciona um regresso ao país-natal com o desejo de estar mais perto de um regresso à seleção canarinha. O Benfica não se oporia à saída mas não quer facilitar um adeus em definitivo relativamente a um jogador que não tem tido hipóteses face à regularidade de António Silva e Otamendi.Corinthians e Palmeiras, de Abel Ferreira, têm interesse em contar com Lucas, de acordo com o 'Goal'. Também o Cruzeiro, agora treinado por Pepa, já tentou assegurar os préstimos do defesa-central.Lucas Veríssimo está vinculado até junho de 2025 e tem uma cláusula de 60 milhões de euros.