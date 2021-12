Brasileiros garantem que nome de Jorge Jesus é falado no Corinthians e Palmeiras

O nome de Jorge Jesus continua a ser falado no Brasil. Desta feita, não é apenas o Flamengo que é cogitado como opção para o treinador português, de 67 anos. Segundo o 'Globoesporte', o nome do técnico do Benfica é falado também no Palmeiras e Corinthians.Segundo escreveu o jornalista Sidney Garambone, JJ serve mais como 'fantasma' para as administrações dos dois clubes do que outra coisa. Abel Ferreira ainda não tem a renovação oficializada com o Palmeiras e o plano B poderá ser o técnico campeão da Taça Libertadores de 2019. Não há contactos pelo 'míster', mas o perfil é o desejado para o clube que foi comandado por um português nos últimos dois anos. Contudo, o mais normal é que Abel siga à frente do Palmeira, clube com o qual tem contrato até dezembro de 2022.Já do lado do Corinthians, terão havido intermediários que sondaram uma possível contratação de Jesus para render Sylvinho, que não convenceu no Timão.Neste momento, Jorge Jesus tem vínculo válido com o Benfica até ao final da temporada, em junho de 2022.