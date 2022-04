Brasileiros revelam que Benfica faz sondagem por jovem pérola do Fluminense

O Benfica tem Matheus Martins, jovem jogador do Fluminense, debaixo de olho, avança o 'Globoesporte' no Brasil. Segundo aquela publicação o médio ofensivo de 18 anos, que foi alvo do Shakhtar Donetsk no final da época passada, está também no radar do Leeds e do Ajax.As conversas até ao momento não terão passado de sondagens, mas o 'Globoesporte' adianta que o clube carioca vai ter de vender jogadores no próximo verão, para fazer face ao orçamento deste ano.O Fluminense terá recusado uma proposta de 7 milhões de euros do Shakhtar Donetsk por Matheus Martins.