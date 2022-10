Braz Frade dirige-se a Soares de Oliveira: «Tem de estar à altura das circunstâncias»

João Braz Frade, antigo vice-presidente do Benfica, reagiu nas redes sociais à notícia de Record que dava conta que Domingos Soares de Oliveira tinha ficado indignado por não ter ficado na primeira fila, junto de Rui Costa, no camarote onde os representantes benfiquistas viram o jogo com o PSG. Segundo Braz Frade, o CO-CEO da SAD deve "estar à altura das circunstâncias""No Benfica, como as coisas têm corrido bem no plano desportivo, tinha que acontecer alguma...! Esta capa não posso fingir que não vi e não comentar... Aqui fica o que se me oferece dizer: A ser verdade o que relata o Record1. Reacções em público num caso destes (não propriamente de vida ou morte), em casa de terceiros são inapropriadas (a ver se mantenho a moderação, vou analisar isto pela positiva), e reforçam aquela ideia ..." uma vez que tudo está a correr bem... " vamos lá armar uma barraca em público, criar um problema... e perder a razão...2. A mensagem pública que isto passa é clara. DSO (Domingos Soares de Oliveira) entende que não é suficientemente digno ficar junto aos vice-presidentes eleitos do clube, que é accionista maioritário (com a SGPS) da SAD...3. Eu discordo de DSO neste particular.4. As "coisas" mudaram no Benfica por vontade dos sócios. Há quem tenha mais dificuldade em aceitar a nova realidade.5. DSO continua a ter uma importância primordial na SAD e no Clube. Rui Costa assim decidiu. Cabe a DSO estar a altura das circunstâncias e da confiança que o Presidente manteve nele.6. O que não pode é ser ele, ou qualquer outro, a contribuir para causar danos públicos à imagem do Clube por motivos fúteis. E esta capa do Record é isso que provoca, ao dar, e bem, a notícia!"