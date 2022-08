Braz Frade recorda Chalana: «Depois de Eusébio foi o melhor que passou pelo Benfica»

João Braz Frade mostrou-se um profundo admirador das qualidades futebolísticas, mas também humanas de Fernando Chalana, que faleceu esta quarta-feira. O ex-dirigente do Benfica referiu-se ao antigo internacional português como um "gigante de simpatia e simplicidade" e descreveu-o como o melhor jogador que viu no Benfica depois de Eusébio."Fernando Chalana foi para mim, de todos os jogadores que tive o privilégio de ver jogar, depois de Eusébio, o melhor jogador que passou pelo Benfica! Grande jogador, chamavam-lhe o Pequeno Genial, mas ele era enorme de talento e gigante de simpatia e simplicidade", começou por sublinhar, aBraz Frade lembrou ainda que, mesmo a sofrer de uma doença, Chalana mostrou-se sempre afável para todos. "Nos últimos anos encontrei-o muitas vezes no estádio, já afetado pela doença. Ainda assim esforçava-se por manter o sorriso e a todos atender. Que descanse em paz! A imagem de Chalana e dos seus feitos nunca se apagará da memória dos benfiquistas nem da história do clube! Até sempre", disse.