Braz Frade: «Se quiserem transformar isto numa entronização, não contem connosco para transportar o andor»

João Braz Frade, rosto do ‘Benfica Bem Maior’, reagiu esta quinta-feira durante o programa Liga D'Ouro à recente convocatória para eleições à presidência do Benfica, numa intervenção na qual abordou a situação de Rui Costa, nomeadamente pela sua declaração desta tarde à margem da Cimeira dos Presidentes, e comentou também a possibilidade do seu movimento se apresentar a sufrágio. Aí, para lá de não ter apontado qualquer possível nome e até assumir que tudo está em aberto, Braz Frade deixa críticas e reparos à forma como o processo foi conduzido.





"O Rui [Costa] pode não estar [em campanha], mas a 'entourage' dele está há algum tempo. Não disse que é, mas toda a gente acha que ele vai ser candidato. Há uma série de coisas que não sendo de campanha, parece que são próprias de uma campanha. Não vale a pena iludir os factos. O incumbente numas eleições tem sempre a vantagem de estar dentro e está sempre exposto, qualquer coisa que faça é considerada campanha, mesmo que não o façam", começou por dizer.Sobre uma candidatura saída do movimento que lidera, Braz Frade não abre o jogo. "Vamos verificar se há condições. Passa por uma série de coisas que já dissemos, que levantaram tanta contestação na eleição anterior. Não sabemos o que o Benfica fez. Já tive uma conversa com o presidente da MAG, o Pires de Andrade, mas vamos ver, não sei. Ainda não vamos anunciar. Não percebo porque há tanta curiosidade. Uma coisa é ir a eleições, não sei quem vai ainda. Quem foi da outra vez se calhar vai outra vez. Ninguém disse que ia, nem o Rui Costa. Não faz muito sentido andar a anunciar em primeiro lugar, só para ser o primeiro".Por outro lado, o antigo vice-presidente das águias deixou reparos à forma como as eleições e as Assembleias Gerais que vão acontecer até lá foram marcadas. "Os órgãos sociais comprometeram-se a marcar eleições até final do ano, fizeram isso e cumpriram. Há alguns aspetos, não tinha nada contra, mas há aspetos que não são simpáticos. Marcar AG que foi pedida há seis meses para um período pré-eleitoral não tem pés nem cabeça, e até é desrespeitoso para quem assinou a petição. Falei com Pires de Andrade e disse que achava que era melhor fazer a AG primeiro e, 30 dias depois, as eleições. Ora, neste período, há duas: uma a 24, outra da SAD a dia 30.""Pedi para fazer uma mudança estatuária antes, com umas coisas que estão totalmente erradas. Esta AG há coisa que acho estranhas. O movimento Servir o Benfica propusemos uma ordem de trabalhos, mas ao que parece o presidente da MAG terá alterado alguns dos pontos. Não sei se é estatutariamente viável. São pequenas coisas que, não custava nada, o Rui cumpria a promessa fazendo um mês depois. Tinham coisas que podiam ter mudado, como a limitação de mandatos para dois ou três. São pequenas coisas que podiam ter sido feitas. O que queremos é debater o futuro do Benfica, mas não vale a pena fazê-lo se não há ninguém para debater".A fechar, Braz Frade falou uma vez mais da possível candidatura do movimento que lidera e deixou uma garantia. "Neste momento admitimos tudo. Se estiverem reunidas as principais condições de transparência nas eleições, nós vamos a jogo. Se acharmos que não estão, se quiserem transformar isto numa entronização, não contem connosco para transportar o andor."