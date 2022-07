Brendan Rodgers e o interesse do Leicester em Vlachodimos: «Há muitos telefonemas entre os clubes»

Brendan Rodgers, treinador do Leicester, destacou, em entrevista à Eleven Sports, a importância do lateral português Ricardo Pereira nas contas da formação inglesa e abordou o interesse do clube em Vlachodimos."Ricardo? Primeiro que tudo é uma pessoa fantástica, é muito bom poder trabalhar com ele. Infelizmente sofreu algumas lesões desde que se juntou ao clube, mas ao longo desta pré-temporada mostrou-se muito forte", começou por dizer.E prosseguiu: "Transmitimos-lhe algumas ideias taticamente diferentes para implementar na equipa, e tem sido muito bom na pré-temporada. Estou muito ansioso para o poder ver [em ação]. É uma ótima pessoa e alguém que acredito que será muito importante para a Seleção portuguesa".Brendan Rodgers confirmou ainda "muitos telefonemas" entre Benfica e Leicester por Vlachodimos : "Há muita especulação. Atualmente temos bons guarda-redes aqui e estamos a preparar a temporada com eles. Se precisarmos de ir ao mercado, é isso que faremos", rematou.