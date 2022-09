Brooks e Draxler conhecem a casa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

John Brooks e Julian Draxler, reforços que os encarnados garantiram no último dia do mercado, estiveram ontem no Benfica Campus e aproveitaram para conhecer os cantos à casa depois de terem presenciado à vitória frente ao Vizela, na Luz. Tanto o central como o extremo serão inscritos para a fase de grupos da Liga dos Campeões, cujo primeiro desafio está marcado para terça-feira, frente ao Maccabi Haifa, também na casa dos encarnados. Ontem, de resto, o plantel participou num treino de recuperação.