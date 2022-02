Bruno Costa Carvalho e a crise no Benfica: «Para isto o Rui Costa não está lá a fazer nada»

Bruno Costa Carvalho, ex-candidato à presidência do Benfica, deixou duras críticas à direção de Rui Costa e não tem dúvidas de que os encarnados vão ter um novo processo eleitoral ainda este ano. Em declarações à CNN Portugal, fala numa "crise muito mais profunda do que uma crise de resultados"."Em termos de futebol temos feito todas as asneiras que é possível fazer, primeiro ao não deixar o treinador que estava - que não devia ter vindo para o Benfica -, acabar a época; depois temos agora um treinador que é um funcionário e que não é um verdadeiro treinador", considerou.A seguir, falou da contestação à atual direção. "O Rui Costa tem feito um conjunto de asneiras grandes, que mostram uma inexperiência inexplicável para alguém que foi jogador de futebol e que foi jogador do Benfica. A contestação prende-se com a incapacidade de fazer a rotura com o passado e com o vieirismo. Acho que o Benfica este ano estará mergulhado novamente num processo eleitoral, não acredito que Rui Costa aguente muito mais tempo como presidente do Benfica, porque os erros têm sido demasiado grandes e não tem conseguido romper com o passado. Mantém as mesmas pessoas, por ex- Domingos Soares Oliveira, a questão da auditoria é uma coisa de cosmética, não é profunda e forense como foi prometido aos sócios. Quando tivemos um presidente que foi detido por suspeitas de roubar o Benfica, isso não podia ter sido feito sem o conhecimento do departamento financeiro, mas continuam lá todos, não há ninguém que tenha saído. A competência de Rui Pedro Braz parece-me discutível para o cargo que ocupa, não se trouxe um treinador a meio da época para preparar a temporada seguinte, como fez o FC Porto com Mourinho há uns anos ou o Sporting, mais recentemente com o Ruben Amorim."Bruno Costa Carvalho salienta a necessidade de "romper com o passado recente do Benfica". "O que eu faria neste momento era um corte radical com o passado, tinha de remodelar toda a equipa. Eu votei no Rui Costa, tinha esperança que não estivesse agarrado ao passado e quisesse virar a página. Mas mantém aquela gente toda e os adeptos estão cansados, há um clima de suspeição e o que vai acontecer é que vai haver um momento em que o Rui Costa não vai resistir à pressão, é preciso acabar com esta instabilidade, porque para isto o Rui Costa não está lá a fazer nada."O antigo candidato explica que "neste momento os benfiquistas estão saturados". "O Benfica não consegue ter uma posição clara com John Textor, já o devia ter mandado à sua vida há muito tempo. Dizer-lhe 'não queremos nada consigo, vá comprar clubes para Inglaterra ou para o Brasil e deixe-nos em paz'. Levamos todos os dias com o rei dos frangos, com suspeitas sobre Domingos Soares Oliveira, o ex-presidente do Benfica a ir ver o jogo e a sair de lá escoltado pela polícia..."Por isso não tem dúvidas que "o Benfica está completamente à deriva". "Em pouco tempo foi possível constatar que Rui Costa dificilmente vai ter pulso nisto. A única ideia que teve foi construir uma cidade do Benfica, que é o que os benfiquistas não querem, não querem mais betão, querem uma equipa dominadora em Portugal e que seja grande na Europa. Estamos num processo de autodestruição inacreditável e isto vai ter de ser resolvido em eleições."Bruno costa Carvalho explica também que o Benfica devia ter feito uma queixa a propósito do assédio do Flamengo a Jorge Jesus. "Tudo foi feito de forma absolutamente amadora. Começou com os senhores do Flamengo a falarem com Jorge Jesus, em vez de fazerem uma queixa na FIFA e na UEFA e dizerem aos senhores do Flamengo 'vão-se embora'. O Jorge Jesus estava esgotado no Benfica mas devia ter ido até ao final da época. O Veríssimo é um funcionário do Benfica e a equipa não pode ser treinada por um funcionário. Se despediram o treinador tinham de ter outro de qualidade inquestionável, que fosse preparando a próxima época. Provavelmente estamos a comprometer a Liga dos Campeões da próxima época. A gestão do Benfica é um manual e vai ser estudado no futuro em 'como não fazer as coisas'. Isto não é maneira de gerir."