Bruno Costa Carvalho não será candidato nas eleições do Benfica: «Não me deixam»

Bruno Costa Carvalho anunciou, em comunicado, que não irá candidatar-se às eleições no Benfica, agendadas para 9 de outubro, e que não o fará porque "não o deixam". "Estes estatutos são profundamente antidemocráticos e era isto que eles queriam quando os aprovaram. Amarrar o Benfica e tornar o clube uma ditadura ao estilo da Coreia do Norte", lamentou o candidato derrotado em 2009 por Luís Filipe Vieira.





No entanto, Bruno Costa Carvalho garante que vontade não lhe faltava para 'ir a jogo'. "Queria disputar estas eleições. Eu queria um debate sério e profundo no Benfica. Gostaria de poder debater com Rui Costa e perceber qual a sua ideia para o Benfica e como colocá-lo na rota dos grandes da Europa", vincou, considerando que a atual direção está demasiado ligada a Luís Filipe Vieira."Temos Rui Costa que me parece bastante preso ao passado. Uma coisa é certa, se mantiver Domingos Soares de Oliveira e Miguel Moreira, a Direcção de Rui Costa arrisca-se a ser de curta duração e o Benfica poderá ver-se mergulhado numa nova crise e em novas eleições num período relativamente curto", apontou, considerando ainda "ridículo" o facto de a oposição se queixar de falta de tempo: "Não foi dito que haveria eleições depois de fechado o empréstimo obrigacionista e depois do mercado de transferências encerrar? Sinceramente, acho que foram surpreendidos pelos resultados desportivos. O que é que queriam? Que o Benfica perdesse?"A fechar, uma garantia: "continuarei atento, vigilante e participativo face a tudo o que tenha a ver com o Benfica e um dia apresentar-me-ei de novo a eleições, seja isso a partir de 2027 (altura em que atinjo os 25 anos de sócio) ou antes, se os estatutos forem alterados e passarem a obedecer à Constituição da República. Se estou na oposição desde 2008, não são mais 6 anos que me abalarão."

Leia o comunicado na íntegra:

"AS RAZÕES PELAS QUAIS, INFELIZMENTE, NÃO SEREI CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DO SLB

Muitos perguntam-se se serei candidato a Presidente do Benfica nas eleições que se avizinham. Perguntam-me amigos, perguntam-me muitos Benfiquistas e pergunta-me a imprensa.

A resposta é óbvia: evidentemente que não serei candidato.

A resposta tem tanto de óbvio como de triste: apesar de ter, de longe, o melhor projecto para o Benfica, não serei candidato porque não me deixam. Ponto.

Para os que não se lembram, desisti das eleições do Benfica no dia anterior ao último acto eleitoral. Neste momento, creio que a maioria sabe que foram razões pessoais ponderosas e não quero voltar aí, mas o certo é que nessas eleições não era eu o candidato a Presidente, mas sim o Luís Miguel Lopes David (na foto que ilustra este post), uma vez que a mesa da AG não aceitou a minha candidatura devido à norma inconstitucional inscrita nos nossos estatutos que exige 25 anos de sócio para alguém ser candidato. Eu, neste momento tenho 19 anos...

Como tive ocasião de explicar na altura, acima dos estatutos do Benfica está a Constituição do país, e esses 25 anos exigidos obrigam alguém a ter pelo menos 43 anos para poder ser Presidente do Benfica quando para se ser Presidente da República basta ter 35, ao mesmo que tempo a regra dos 25 anos limita a 5 ou 10% o número de sócios que podem candidatar-se, o que é um absurdo.

Nas últimas eleições, expliquei isso à mesa da AG e apesar da "compreensão" dos meus argumentos, o certo é que rejeitaram a minha candidatura e, evidentemente, rejeitariam de novo porque nada se alterou.

Mas digo-vos com toda a franqueza e firmeza: eu queria disputar estas eleições. Eu queria um debate sério e profundo no Benfica.

Gostaria de poder debater com Rui Costa e perceber qual a sua ideia para o Benfica e como colocá-lo na rota dos grandes da Europa. Mas gostava de saber muitas outras coisas. Por exemplo, o que achou do facto de Nuno Gaioso, Vice-Presidente do Benfica, ser a pessoa que geria a massa falida de Luís Filipe Vieira? E o que pensa do valor da venda de Vinícius depois de Vieira dizer que valia 100 milhões e tinha recusado uma oferta de 60 milhões? E o que acha Rui Costa da qualidade de Florentino e como o compara com recentes aquisições do Benfica? E gostava de saber como votou em Conselho de Administração o lançamento da OPA? E o que achou do ataque que o Director do Jornal do Benfica fez a José Eduardo Moniz. Só para dar alguns exemplos. Há muitos mais, acreditem.

Sei bem que não sou popular em muitos sectores do Benfica precisamente por colocar perguntas destas publicamente, mas também de as ter feito, sem qualquer receio, em Assembleias Gerais. Vejo vezes sem conta aquela frase disparatada "leiam sem ver quem é o autor. Eu também não gosto dele, mas ele tem razão no que diz". Vejo isto há anos.

E porquê?

Porque quando muitos pateticamente se gabam de ter votado em Vieira em 2009, eu nessa altura já era seu opositor e fui a eleições contra ele.

Sou o único opositor ao longo de todos estes anos que nunca fui para o Benfica. José Eduardo Moniz, Fernando Tavares, Varandas Fernandes, Jaime Antunes e outros de menor dimensão, todos foram parar lá. Todos. Até Rangel ia para lá e só não foi pelas razões que todos conhecemos.

Fui a eleições em 2009 com o famoso voto electrónico que foi usado pela primeira vez. Uma loucura... Eu tinha 2 delegados e Vieira tinha 2 mais todos os funcionários do Benfica que estavam na votação (uns 30 ou 40). Quando cheguei ao local de voto, um desses simpáticos funcionários explicou-me como votar e pôs a cruzinha em Vieira... Podem rir-se que é verdade.

O certo é que dois importantes membros da candidatura de Rangel de 2012, disseram-me, nessa altura, que a votação foi manipulada e atribuíram à minha lista 3% para achincalhar. É preciso dizer que esses dois elementos estão hoje no Benfica em posição de grande relevância...

A verdade é que a contagem dos votos até seria irrelevante, pois a lista de Vieira estava impedida de concorrer por ordem do tribunal, mas essa ordem foi ignorada por Vilarinho e tudo se passou "normalmente". É a palhaçada do país que temos em que alguns vivem acima da lei. Vivem mesmo...

Reconheço que nunca fui popular em muitos sectores porque disse a verdade aos Benfiquistas. E a muitos custa ouvir verdades inconvenientes.

Falei de inúmeros negócios incompreensíveis, sendo o do famoso Roberto o mais "curioso". Aliás, rapidamente falei das relações estranhas com o Braga, Atlético de Madrid, Valência, Saragoça e depois Wolverhampton...

Questionei publicamente porque é que foi a empresa do Sr. Salvador que fez o Seixal... Até hoje estou para perceber...

Disse aos microfones da TSF, em Novembro de 2017, a uma longa entrevista a João Ricardo Pateiro, que o Benfica tinha vendido 1.000 milhões de euros em jogadores e que o Passivo não baixava quase nada...

Fui eu um dos primeiros a escrever, senão o primeiro, sobre a OPA lançada pela SAD em que o Rei dos Frangos beneficiaria em 10 milhões de euros, tendo este desatado a comprar acções do Benfica nos dois anos anteriores sem qualquer explicação lógica...

Exigi, na SIC, que Paulo Gonçalves se fosse embora do Benfica perante a suspeita de ter andado a ver processos ligados ao Benfica na justiça... Depois não me calei perante os negócios que Paulo Gonçalves começou a fazer com o Benfica depois de ter dito que fez tudo sozinho, tendo dessa forma ilibado Vieira...

Não assobiei para o lado quando Domingos Soares de Oliveira andou a pagar casamentos e escolas à custa do Benfica e só devolveu o dinheiro quando foi descoberto... Atrevo-me a dizer que DSO será um dos que não acabará bem e o tempo vai dar-nos essa resposta.

Falei, vezes sem fim, dos estatutos profundamente antidemocráticos do Benfica bem como ao voto electrónico e propus a sua revisão no longínquo ano de 2013...

Critiquei e propus o caminho alternativo face a tudo com que não concordava e elogiei sempre tudo que achava que estava bem.

Mas, isso também não agradou a muita da oposição, porque Vieira, no meio de tudo isto, fez coisas boas e eu sempre as reconheci.

Para alguma oposição eu não era suficientemente demolidor e até cometi o pecado de defender Vieira, e o Benfica diga-se, perante os ataques permanentes do Director de Comunicação do FC Porto que lia, semanalmente, emails roubados no canal do seu clube, adulterando-os e pondo-os fora de contexto.

Uma coisa é certa, podem acusar-me de tudo, mas nunca de não ter posto sempre os interesses do Benfica acima dos meus. Durante o caso dos mails teria sido fácil atacar Vieira, mas o que queriam era destruir o Benfica e eu pus-me ao lado da pessoa que era o Presidente nessa altura para defender o clube que amo. O Benfica sempre esteve em primeiro para mim e sempre estará.

Mas, o que vi ao longo dos anos foi gente sempre muito mais interessada em resolver financeiramente as suas vidas à custa do Benfica do que pôr o clube em primeiro lugar.

Só isso explica a facilidade com que Vieira seduziu sempre os opositores e só isso explica a incapacidade da oposição em dialogar. Todos eles põem os seus interesses pessoais, sejam eles financeiros ou de ambição, de protagonismo, à frente dos interesses do Sport Lisboa e Benfica.

É, assim, neste triste cenário em que decorrerão as eleições.

Por um lado, temos uma oposição que se queixa de falta de tempo..., o que é absolutamente ridículo. Não foi dito que haveria eleições depois de fechado o empréstimo obrigacionista e depois do mercado de transferências encerrar? Sinceramente, acho que foram surpreendidos pelos resultados desportivos. O que é que queriam? Que o Benfica perdesse?

Por outro lado, temos Rui Costa que me parece bastante preso ao passado. Uma coisa é certa, se mantiver Domingos Soares de Oliveira e Miguel Moreira, a Direcção de Rui Costa arrisca-se a ser de curta duração e o Benfica poderá ver-se mergulhado numa nova crise e em novas eleições num período relativamente curto.

As investigações a Vieira de desvios de dinheiro no Benfica tocarão noutras pessoas e é muito possível que cheguem até DSO. A haver crime, nada seria possível sem DSO saber, como qualquer pessoa facilmente percebe. As investigações poderão também chegar a Miguel Moreira (já chegaram) e veremos a quem mais. Estamos aqui todos para ver...

Rui Costa pode não ser um gestor e achar que necessita de DSO ao seu lado, mas é uma ilusão. Por um lado, DSO nunca fez milagre algum. Se não entrasse dinheiro, DSO nada poderia fazer... Por outro lado, DSO já teve práticas lamentáveis e é absurdo que Rui Costa o tenha posto a fazer uma auditoria a si próprio. DSO a auditar as contas do Benfica é como Ricardo Salgado a auditar o BES ou José Sócrates a julgar-se a si próprio.

Enfim, penso que está tudo explicado.

Não concorro às eleições porque não me deixam. Estes estatutos são profundamente antidemocráticos e era isto que eles queriam quando os aprovaram. Amarrar o Benfica e tornar o clube uma ditadura ao estilo da Coreia do Norte.

Para além disso, acho que o Benfica está no mau caminho e poderá ver-se mergulhado numa nova crise, e mais feia, muito em breve.

Uma nota final de grande apreço, estima e consideração para o grupo que me acompanha há anos. Centrei muito este texto em mim, mas sei que eles entendem perfeitamente. Sem eles eu não seria nada. Somos muitos e temos pensado o Benfica com profundidade e com toda a seriedade ao longo de muito tempo. Este grupo tem-me visto a ser insultado e acusado de tudo ao longo de muito tempo e todos eles também já provaram muitos desses insultos, mas isso nunca os demoveu ou afastou do nosso caminho e por isso tenho por eles uma grande admiração e amizade.

A realidade é que temos um grande projecto para o clube, mas ainda não será desta vez que o poderemos levar à prática. Talvez um dia...

Uma coisa é certa, continuarei atento, vigilante e participativo face a tudo o que tenha a ver com o Benfica e um dia apresentar-me-ei de novo a eleições, seja isso a partir de 2027 (altura em que atinjo os 25 anos de sócio) ou antes, se os estatutos forem alterados e passarem a obedecer à Constituição da República.

Se estou na oposição desde 2008, não são mais 6 anos que me abalarão.

Os Benfiquistas podem contar comigo."