Bruno Costa Carvalho: «Negócios que Paulo Gonçalves fez posteriormente soam-me a pagamento de favores»

Bruno Costa Carvalho, candidato à presidência do Benfica em 2009 e 2020, abordou esta quarta-feira a sentença conhecida de Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico da SAD das águias, no desfecho do caso E-Toupeira. O empresário deixou claro que pretende um clube "ganhador, mas por competência e não por trafulhice"."O Benfica fez bem em ter-se afastado de Paulo Gonçalves para não ser arrastado neste processo, mas não vale a pena tapar o sol com a peneira. Na tese de que Paulo Gonçalves fez isto sem Vieira saber acredita quem quiser. Já agora, os negócios que Paulo Gonçalves fez com o Benfica posteriormente soam-me a pagamento de favores. Ninguém conte comigo para branquear situações destas ou compactuar com práticas menos lícitas dentro do meu clube. Ao contrário do que sei que se passa noutros clubes, onde ganhar a qualquer custo serve, isso para mim não colhe. Quero o Benfica ganhador, mas por competência e não por trafulhice. Esta história, enquanto benfiquista, envergonha-me profundamente e creio que nenhum benfiquista de bem se revê nisto", constatou Costa Carvalho numa publicação escrita através da conta pessoal de Facebook.Refira-se que Paulo Gonçalves foi condenado a dois anos e seis meses de pena suspensa por corrupção ativa.