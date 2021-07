Bruno Costa Carvalho quer demissões: «Então o Domingos Soares Oliveira vai continuar lá?»

Bruno Costa Carvalho, ex-candidato à presidência do Benfica, comentou na RTP3 a suspensão de funções por parte de Luís Filipe Vieira.





"Acho que o comunicado começa a dizer que 'o Benfica está primeiro', e se estivesse realmente primeiro estaríamos perante uma demissão e não uma suspensão. Estes processos não acabam hoje, vamos saber as medidas de coação e já toda a gente percebeu que poderão não ser bonitas. A primeira pessoa que percebeu foi o próprio Luís Filipe Vieira, que suspendeu o mandato"."Na acusação fala-se em desvio de dinheiro, em roubar o Benfica, não estou a dizer que ele é culpado, espero que não seja. Mas vai ter de se defender disto e não é em dois ou três dias que se vai saber se aconteceu ou não. A partir daí, Vieira não tem a mínima condição de continuar como presidente do Benfica. E se o Benfica está realmente primeiro, Vieira tem de se demitir.""É inevitável haver eleições, não estou a dizer que tem de ser amanhã, até porque há o mercado, o empréstimo obrigacionista... Mas vamos imaginar por um segundo que isto é verdade. Imagino que as pessoas que o acusaram não são tolinhas, que o juiz Carlos Alexandre não é tolinho. Para deterem o presidente em exercício do Benfica é porque deve haver fundamentos importantes. Mas para se fazer isto dentro do Benfica, há outras pessoas que tinham saber. Se isto for verdade, vão continuar lá? Então o Domingos Soares Oliveira vai continuar lá? Ou era distraído ou incompetente, não pode continuar. A administração toda! O que se passa no Benfica? Não temos direito a elieções? Isto não é uma brincadeira, não é um jogo de comentadores de TV que querem ficar bem junto de Noronha Lopes, por pressentirem que ele pode ser o próximo presidente do Benfica.""O superior interesse do Benfica agora é limpar a casa e tornar isto transparente. O presidente do Benfica tem de se demitir de imeditado, isto é óbvio para qualquer pessoa. O Rui Costa tem de preparar a próxima época o melhor possível, mas tem de dizer que vai convocar eleições."