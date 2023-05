Bruno Fernandes: «Gonçalo Ramos tem potencial para ser um dos melhores pontas-de-lança do mundo»

Uma lista... de luxo: os alvos do Real Madrid para o mercado de transferências



Bruno Fernandes deixou, em entrevista à Sport TV, muitos elogios a Gonçalo Ramos, frisando que o avançado do Benfica, que está no radar do Manchester United, onde também joga o médio português, "tem potencial para vir a ser um dos melhores pontas-de-lança do mundo"."Acho que o Gonçalo [Ramos] tem todas as condições para jogar na Premier League. Tem muita intensidade, pressiona muito bem e é muito bom dentro da grande área. Surpreendeu muito na Seleção, não só a mim como aos outros colegas. Fisicamente é forte. Obviamente que ainda é muito jovem e vai melhorar muito", começou por referir.E acrescentou: "Se continuar a trabalhar como tem trabalhado até agora, acredito que tem potencial para vir a ser um dos melhores pontas-de-lança do mundo. Já está perto desse patamar, mas falta ir para uma liga mais competitiva e demonstrá-lo lá, algo que acredito que tem todas as capacidades para fazer".Questionado sobre se o avançado podia dar jeito ao Manchester United, Bruno Fernandes... não hesitou. "Aqui dão sempre jeito os melhores, seja o Gonçalo ou outro. Acho que tem todas as qualidades para jogar na Premier League, e quando digo na Premier League também me refiro ao Manchester United. Acho que pode vir a ser uma grande referência nos próximos anos, mas ainda não está nas minhas mãos ser diretor desportivo. Quando estiver, tomarei essas decisões", concluiu.