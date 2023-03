Bruno Guimarães esteve a um passo do Benfica: «Estava praticamente tudo certo»

No começo de 2020, Bruno Guimarães deixou o Brasil para rumar à Europa e representar o Lyon. Mas o primeiro destino do médio no Velho Continente até podia ter sido o Benfica. "Já estava praticamente tudo certo", revelou o brasileiro, em entrevista à Eleven Sports."Existia interesse, houve conversas bem avançadas. Hoje posso dizer que achei até que iria para o Benfica na época, já estava praticamente tudo certo. E, depois, acho que o Benfica não aceitou algumas condições impostas pelo Athletico [Paranaense] e depois o Juninho Pernambucano entrou no caminho, entraram outros clubes também e o Benfica acabou por desistir da contratação. Mas eu tinha ficado bastante animado de ir para o Benfica, achei que iria… Agora, é difícil falar. Depois de tudo o que aconteceu é difícil falar. Mas é um grande clube em Portugal e era sem dúvida uma grande oportunidade, mas o Lyon foi um ótimo caminho para mim, eu fui muito feliz lá no Lyon. Talvez no Benfica pudesse ter ido e ter dado tudo certo ou, ter dado tudo errado, não tenho como saber, mas aconteceu o que tinha de acontecer na minha vida", sustentou o agora jogador do Newcastle.