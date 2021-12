Bruno Lage deixa bicada: «Outros treinadores que estavam fora falavam do Benfica, eu não»

Em entrevista à Sport TV, Bruno Lage escusou-se a falar do momento do Benfica e justificou essa decisão ao lembrar os tempos em que estava na Luz, com uma 'bicada'. "Enquanto fui treinador do Benfica respondi sobre o Benfica, enquanto eventualmente outros treinadores que estavam fora falavam do Benfica. Eu não. Sou treinador do Wolves", salientou o técnico português.Ainda assim, o treinador do Wolverhampton deixou claro o apoio ao Benfica quando foi questionado se apoiaria as águias na Champions e pediu uma reflexão sobre o futebol português. "Claramente. Tanto o Benfica como as outras equipas. O nosso futebol precisa disso, dessa dimensão. Temos jogadores a atingir patamares fantásticos, a nossa seleção a atingir excelentes resultados, treinadores que vão para todo o lado e têm resultados fantásticos. O nosso país tem de parar para pensar sobre isso. Podemos ter um futebol ainda melhor se todos olharmos para aquilo que é fundamental que é aquilo que se passa dentro das quatro linhas", fundamentou.De resto, o ex-treinador dos encarnados esclareceu que não tem conseguido acompanhar a liga portuguesa. "Raramente vejo os jogos. Vejo quando tenho oportunidade, um ou outro jogo da Liga dos Campeões. Não tenho acompanhado a nossa liga", sublinhou.