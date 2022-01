Bruno Lage recorda Jaime Graça: «Vencer aquele campeonato fazia dele um campeão»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bruno Lage (@_bruno_lage_)

Depois de o Benfica, foi a vez de Bruno Lage recordar este domingo a antiga figura do clube Jaime Graça, e a sua principal inspiração para ser treinador de futebol, que hoje cumpria o 80.º aniversário.Em sentida mensagem nas redes sociais, o atual treinador do Wolverhampton recordou a conquista do 37.º título nacional do Benfica, sob a sua batuta, e a homenagem que acabou por cumprir sete anos depois do esperado, tudo graças a um presente que o próprio recebeu momentos antes do jogo de consagração, na Luz, diante do Santa Clara."Horas antes do jogo com o Santa Clara, recebi um saco do meu amigo Pedro Marques, técnico de equipamentos dos juvenis SLB. 'Não abras agora, abre só no final do jogo', disse-me ele com a voz rouca e os olhos húmidos. Eu estava tão focado no jogo e na sua importância que nem pensei no que podia ser", começou por revelar Bruno Lage, na publicação."Após o jogo, quando abro a pacote, vejo esta camisola com o nome do nosso amigo Jaime Graça, com o 37 e a palavra campeão. Vencer aquele campeonato, com um treinador que ele ajudou a formar, com alguns miúdos da formação e a jogar como ele gostava, com a bola como elemento predominante… fazia dele também um campeão!", continuou.Bruno Lage revela ainda na longa mensagem que a homenagem tinha sido planeada em 2012, numa altura em que estava nomeado para os prémios Cosme Damião."O nosso amigo Jaime Graça partiu na manhã do dia 28 de Fevereiro de 2012. Nesse mesmo, dia o Sport Lisboa e Benfica celebrava mais um aniversário e eu era um dos nomeado para os prémios Cosme Damião. Queria muito vencer… pensando eu na altura que poderia fazer-lhe uma homenagem justa. Não venci e confesso que durante algum tempo fiquei triste por não ter feito a homenagem que o mister merecia. Sete anos mais tarde teve a devida homenagem, com o 37, por mim, pelos miúdos e pelo futebol praticado. A merecida homenagem para um dos grandes jogadores da sua geração e um fantástico ser humano. A vida arranja sempre um maneira, e muitas das vezes até supera a ideia com que sonhamos inicialmente. Parabéns mestre", finalizou.