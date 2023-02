Bruno Lage sobre Félix: «Ia a pé para a escola, almoçava na cantina do Benfica e no minuto a seguir... 126 M€»

Bruno Lage e Tiago Pinto, que coincidiram com João Félix no Benfica na temporada 2018/19, deixaram, em entrevista ao 'The Athletic', muitos elogios ao internacional português, destacando a sua "genialidade e humildade"."O Benfica jogava em 4x3x3 e eu mudei para um 4x4x2 porque era o sistema certo para o João", começou por dizer Lage."Ele não é um número '10'. Não é aquele que joga atrás do avançado. Prefiro chamar-lhe 'avançado livre'. Precisa de jogar com um avançado de área, alguém que ele consiga encontrar com passes. O João joga entre linhas e no espaço atrás da defesa", acrescentou.Tiago Pinto, que em 2018/19 ocupava o cargo de diretor de futebol do Benfica, destacou a "genialidade" de Félix. "Sei que agora não é o melhor momento para ele, por aquilo que aconteceu no Atlético Madrid e pela expulsão [frente ao Fulham], mas é um génio e uma pessoa muito humilde. Não é um futebolista normal. Há muito talento natural e muita confiança nele. Faz com que tudo pareça fácil", frisou, antes de recordar uma história curiosa."Tínhamos um vídeo dele no Benfica e costumávamos sempre rir-nos muito. Era o primeiro toque dele na bola na equipa principal do Benfica. A maioria dos adolescentes não quer errar naquela situação, mas ele fez algo muito artístico. Está na natureza dele. A mãe e o pai dele eram professores. Sabiam que ele era muito talentoso, mas sempre quiseram que ele se educasse", explicou.Na mesma linha, também Bruno Lage lembrou os primeiros tempos de Félix com a equipa principal do Benfica. "Era um miúdo. Ia a pé do treino para a escola, almoçava na cantina do clube... De repente, no minuto a seguir, muda de clube e de cidade. Já não te consideram um jovem. Agora és o protagonista e o jogador em que se gastou 126 milhões de euros".