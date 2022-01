Bruno Macedo cobra escritório de luxo em Lisboa a Luís Filipe Vieira

Sempre que se desloca às instalações de uma das suas empresas em Lisboa, Bruno Macedo dá de caras com as esplendorosas montras da Louis Vuitton. A Yes Sports tem sede no 5º B do prédio da luxuosa marca em Lisboa, no número 190 da Avenida da Liberdade. Um escritório de luxo que o empresário garantiu ir cobrar a Luís Filipe Vieira, avança o 'Correio da Manhã'.