Bruno Paixão e Benfica: Conselho de Disciplina da FPF instaura processo de inquérito

O Conselho de Disciplina da FPF abriu um processo de inquérito na sequência dos novos dados da operação ‘Saco Azul’, em que se suspeita de um esquema de corrupção que envolve o Benfica e o ex-árbitro Bruno Paixão.Esta era, de resto, uma possibilidade que Record já tinha adiantado . Aquele órgão federativo não precisa que seja feita uma queixa. Em face das informações vindas a público, e como já aconteceu no passado, sempre que há indícios de corrupção ou de que a verdade desportiva tenha sido adulterada, atua, encaminhando depois o processo para a Comissão de Instrutores da Liga Portugal.À luz do Regulamento Disciplinar da Liga, o Benfica arrisca a despromoção à Liga Sabseg, se se provar que houve corrupção desportiva, envolvendo o antigo árbitro filiado na AF Setúbal. A Polícia Judiciária e o Ministério Público desconfiam que parte do dinheiro que o Benfica pagou à empresa Questão Flexível, de José Bernardes, por serviços de consultoria informática nunca realizados, tinham como destinatário Paixão"Instauração de processo de inquérito, por deliberação da Secção Profissional, de 15 de fevereiro de 2022, tendo por objeto apuramento de eventuais ilícitos disciplinares envolvendo um exagente de arbitragem e uma sociedade desportiva integrada nas competições organizadas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional.O processo foi enviado, dia 17 de fevereiro de 2022, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução"