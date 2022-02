Bruno Paixão nega ter sido corrompido pelo Benfica: «Limitei-me a cumprir um contrato»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bruno Paixão negou ter sido corrompido pelo Benfica no âmbito do processo 'Saco Azul'. Em entrevista ao 'Expresso' desta sexta-feira, o antigo árbitro admitiu que recebeu dinheiro de uma empresa de José Bernardes mas diz que se "limitou a cumprir um contrato"."Nunca fui corrompido. Levem o meu computador para o analisarem", afirmou o ex-árbitro ao semanário, frisando que pretende ser ouvido pela Polícia Judiciária.Recorde-se que a a PJ e o Ministério Público desconfiam que parte do dinheiro que o Benfica pagou à empresa Questão Flexível, de José Bernardes, por serviços de consultoria informática nunca realizados, tinham como destinatário Paixão. Esta quinta-feira, o Conselho de Disciplina da FPF abriu um processo de inquérito na sequência destes novos dados da operação ‘Saco Azul’, em que se suspeita de um esquema de corrupção que envolve o Benfica e o ex-árbitro.