O árbitro filiado na AF Setúbal subiu à 1ª categoria em 1999, chegou a internacional em 2004 e terminou a carreira em campo em 2018, seguindo-se três épocas como VAR. Depois de se despedir da arbitragem, em maio de 2021, Bruno Paixão começou a conduzir uma viatura para a Uber e desempenhou ainda funções como consultor de uma agência imobiliária.Pelo meio passou por alguns problemas pessoais (divórcio) e atualmente, com 47 anos, é consultor do Casa Pia, equipa que divide a liderança da Liga Sabseg com o Benfica B. Record tentou contactar Bruno Paixão no sentido de obter uma reação, mas sem sucesso.