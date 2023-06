Cabo Verde chama Gilson

Gilson, avançado da equipa B do Benfica, foi convocado para a seleção de Cabo Verde. O jogador, de 21 anos, vai integrar os trabalhos com vista aos encontros com Marrocos (12 de junho), de preparação, e Burkina Faso (dia 18), de qualificação para a CAN. A convocatória integra outros jogadores que atuam em Portugal: Márcio Rosa (Vilafranquense), João Paulo (Feirense), João Correia (Chaves), Ivanildo (Vizela), David Tavares (Famalicão) e Clé (Belenenses). Nota para a estreia do guarda-redes Tiago Gomes, do Saint-Gilloise (Bélgica).