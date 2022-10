«Cada jogador do Benfica passou a noite a imaginar aquilo que vai fazer em campo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jogo grande agendado para a Luz esta noite entre Benfica e PSG (20 horas). Se, na antevisão da partida, Roger Schmidt apontou ao coletivo como chave para o encontro da Liga dos Campeões, Artur Moraes não mexe uma vírgula."O Benfica vai ter de estar muito compacto, muito junto e falar muito dentro do campo para se ajustar áquilo que o PSG vai fazer no jogo. O caminho é por aí", afirmou o antigo guarda-redes dos encarnados à Rádio Renascença.E prosseguiu: "Cada jogador passou a noite a imaginar aquilo que vai fazer em campo, porque hoje é uma noite especial para qualquer jogador. Quer sejam mais ou menos experientes, todos os jogadores vão entrar com disposição para fazer um grande jogo, porque noites como esta não acontecem todos os dias".