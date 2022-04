«Cada vez que falo dá polémica»: Luís Filipe Vieira à chegada a Lisboa depois das férias no Brasil

O antigo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, regressou ontem de um período de férias no Brasil. Depois de ter afirmado que não reconhecia mérito a Rui Costa pela vitória dos encarnados na UEFA Youth League, mostrando-se ainda pouco entusiasmado com a contratação de Roger Schmidt – defendeu a aposta num treinador português –, desta vez optou pelo silêncio."Cada vez que falo dá polémica. As férias? Não vê pela minha cara que venho bem disposto?", limitou-se a dizer no aeroporto à CM TV, onde dará uma entrevista no próximo dia 9 de maio. "Na altura vocês ouvirão. Até lá, vamos andar assim. Deixem-me descansar agora", referiu.