Cadeado para Vlachodimos e polvo para Florentino: jogadores do Benfica reagem ao empate com o PSG

Foram vários os jogadores do Benfica que reagiram nas redes sociais ao empate (1-1) com o PSG, a contar para a 3.ª jornada da Liga dos Campeões.Odysseas Vlachodimos publicou uma fotografia sua a festejar na Luz, com emojis de uma águia e de uma bola vermelha e outra branca a legendar. Quem comentou foi Florentino, com um emoji de um... cadeado. Também o médio das águias partilhou uma foto do próprio no jogo com a seguinte legenda: "Louvado seja o senhor."Neres e Grimaldo não ficaram indiferentes à publicação de Florentino. "Máquina", escreveu o extremo, enquanto o lateral preferiu elogiar a exibição do companheiro de equipa com um emoji de um polvo.Na sua conta de Instagram, Grimaldo deixou uma mensagem de agradecimento aos adeptos. "+1 Benfica invicto! Atmosfera incrível, obrigado adeptos!", pode ler-se.Já Otamendi e Gonçalo Ramos escolheram a mesma frase para legendar as respetivas publicações naquela rede social. "Noite de Liga dos Campeões", escreveram os dois jogadores dos encarnados.João Mário reagiu ao empate esta quinta-feira, sem esquecer o apoio dos adeptos. "Grande jogo de futebol e um ponto importante frente a um grande adversário. Obrigado pelo apoio fantástico", escreveu o médio do Benfica.