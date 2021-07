Caio Lucas: «Tive uma passagem não muito boa de se lembrar pelo Benfica»

Caio Lucas transferiu-se a nível definitivo para o Al Sharjah a 6 de julho depois de uma passagem pelo Benfica em que apenas cumpriu 11 jogos oficiais. O extremo brasileiro assumiu que a mudança para a Luz não cumpriu as expectativas.





"O sentimento é de felicidade por estar aqui, num clube [Al Sharjah] em que me senti em casa novamente. Tive uma passagem não muito boa de se lembrar pelo Benfica, mas tudo veio da vontade de Deus. Estou muito feliz com esta nova etapa, por renovar o meu contrato, ter a oportunidade de retribuir a confiança que eles tiveram em mim. São novos pensamentos, novos projetos no clube", reiterou o jogador, de 27 anos, em declarações na apresentação pelo clube dos EAU.Recorde-se que o futebolista foi vendido por 2 milhões de euros ao emblema dos Emirados Árabes Unidos e gerou uma poupança em salários de 7 milhões de euros