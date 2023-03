Çalhanoglu deixa mensagem a Schmidt: «Vai ser bom ver-te de novo»

Foto partilhada pelo médio

Do lado do Inter Milão, estará uma cara bem conhecida de Roger Schmidt. Hakan Çalhanoglu foi treinado pelo alemão no Bayer Leverkusen e não tardou em reagir ao sorteio... e ao reencontro. "Vai ser bom ver-te de novo", escreveu o turco, no Instagram, legendando uma fotografia dos dois.Desde que se separaram, treinador e jogador não se defrontaram. Depois de ter deixado Leverkusen, o médio, que nasceu na Alemanha, rumou a Itália para representar o Milan, de 2017/18 a 2020/21, antes de se mudar para o outro emblema de Milão.