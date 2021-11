«Calma, car…»: o desabafo de Gilberto para o banco do Benfica em Munique

Na partida de ontem, entre Bayern e Benfica, Gilberto gritou para Jorge Jesus: “Calma caralh*”



A imprensa portuguesa já noticia que o elenco do clube português está desgastado com a forma de trabalhar do técnico. pic.twitter.com/uAO3tzUHCZ — RaFla Mello (@raflamello81) November 4, 2021

Comodeu conta hoje, existe no plantel do Benfica descontentamento com a linguagem e, sobretudo, o tom empregues por Jorge Jesus . Em Munique, além do gesto de Lucas Veríssimo a pedir calma ao treinador quando este o repreendeu durante a partida com o Bayern, também Gilberto manifestou sinais de irritação.O momento - que está a fazer correr muita tinta no Brasil - aconteceu aos 17 minutos do jogo. Gilberto perdeu a bola junto à linha lateral, concedendo um lançamento para os bávaros. De pronto, virou-se na direção do banco encarnado (ficando no ar a ideia de estar a responder ao treinador, que estava perto), atirou o esférico ao solo com violência e gritou "calma, caralho. Porra".