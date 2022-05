Caminho do Benfica para a Liga dos Campeões tem novos nomes

Com a definição do título no campeonato holandês e escocês, também as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões começam a ganhar forma. Esta quarta-feira, PSV Eindhoven e Glasgow Rangers, segundos nos respetivos campeonatos, conquistaram um lugar no caminho dos não-campeões da 3.ª pré-eliminatória, onde já estavam Benfica e Sturm Graz.E se o Rangers, à semelhança do Benfica, será sempre cabeça-de-série na 3.ª pré e num eventual playoff - ou seja, nunca poderá defrontar as águias -, já o emblema ainda orientado por Roger Schmidt ainda não tem estatuto definido. Quanto ao Sturm Graz, nunca será cabeça-de-série, logoOutra equipa a quem o Benfica escapará na 3.ª pré, caso esta lá chegue, é o Dínamo Kiev. Os ucranianos serão sempre cabeças-de-série nesta fase e só no playoff poderiam calhar às águias.