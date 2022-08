Camisola do Benfica foi prémio de sorteio de rifas na Ucrânia para ajudar as Forças Armadas

Na passada quarta-feira realizou-se um torneio de futsal cujo propósito foi ajudar as Forças Armadas ucranianas com algum dinheiro de forma a contribuir para o combate na frente de batalha diante da Federação Russa. A competição apelidada de 'Taça dos Heróis das Forças Armadas da Ucrânia' foi disputada em Cherkasy, a cerca de 200 quilómetros da capital Kiev, e contou também com uma quermesse. Cada rifa custou 100 hryvnias ucranianas, o que representa cerca de 2,6 euros por cada título solidário.Após levada a cabo a realização da competição de futsal em Budivelnyk que contou com o apoio, entre outros, da Câmara Municipal local e da Associação de futsal de Cherkasy, foi sorteado o prémio correspondente ao número da rifa vencedora: uma camisola da equipa de futebol do Benfica de 2021/22 autografada pelos jogadores das águias.A sorte grande calhou ao jovem Vladislav, que frequenta o quinto ano de escolaridade numa escola na região, que não podia estar mais radiante com o prémio.O jovem adepto de futebol e futsal deu conta, ainda assim, que irá apoiar o Dínamo Kiev frente ao Benfica no playoff da Liga dos Campeões cuja primeira mão acontece já na quarta-feira, na Polónia, país onde o conjunto ucraniano irá jogar como visitado.