Campeões da Intercontinental sub-20 foram aplaudidos na Luz

A equipa de sub-20 do Benfica que se sagrou campeã intercontinental após ter derrotado o Peñarol por 1-0, no Uruguai, teve direito a um estrondosa ovação no Estádio da Luz. A comitiva – que só chegou ontem de manhã a Lisboa – desceu ao relvado ao intervalo para mostrar o troféu conquistado.

O triunfo dos jovens jogadores já havia sido elogiado pelos responsáveis encarnados, e o próprio presidente, Rui Costa, fez questão de descer ao relvado para homenagear a equipa. O líder das águias integrou a rodinha efetuada pela equipa em campo, e ainda participou na tradicional volta olímpica.