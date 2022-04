Campeões europeus são hoje recebidos na Câmara Municipal de Lisboa

A conquista da UEFA Youth League continua a motivar celebrações nas hostes encarnadas e hoje, às 17h30, a equipa de juniores do Benfica é recebida nos Paços do Concelho pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.

O palco habitual dos festejos dos títulos das equipas da capital volta a vestir-se com as cores das águias para assinalar uma conquista inédita no palmarés do clube da Luz, que quebrou o enguiço à quarta tentativa e logo com uma goleada (6-0) sobre os austríacos do Salzburgo, com quem tinham perdido a final de 2017.

Os responsáveis do Benfica apelam as adeptos para se deslocarem aos Paços do Concelho visto ser esta "uma homenagem ímpar". Depois, às 19 horas, os jogadores rumam ao Estádio da Luz de modo a participar numa sessão de autógrafos na loja oficial.