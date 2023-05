Campeões nacionais recebidos hoje na Câmara

A Câmara Municipal de Lisboa felicitou a equipa de Roger Schmidt e anunciou que os campeões vão ser recebidos a hoje pelo presidente Carlos Moedas, nos Paços do Concelho, uma prática habitual. A cerimónia está agendada para as 17 horas. Depois, o plantel das águias terá ainda um jantar de celebração do 38º título, a realizar-se no Convento do Beato.