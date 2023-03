Cancelo: «Espero encontrar o Benfica na final da Liga dos Campeões»

João Cancelo abordou as hipóteses de Bayern Munique e Benfica na Liga dos Campeões, dando conta da vontade de regressar à Luz, depois de se ter formado de águia ao peito."Acompanho muitas vezes o Benfica. Espero ainda lá jogar um dia. Infelizmente, agora é nosso adversário. Felizmente, não calhámos na mesma parte, está na outra parte da Champions. Espero que as coisas corram bem jogo a jogo e espero encontrá-los na final", disse o lateral na zona mista do Estádio de Alvalade aos jornalistas.João Cancelo cumpriu duas partidas oficiais na equipa principal do Benfica, em 2013/14, com Jorge Jesus ao leme das águias, antes de sair na época seguinte para o Valencia.