Cannavaro tira foto com Nuno Gomes e Schmidt e deixa mensagem ao Benfica: «Desejo-vos o melhor»

Fabio Cannavaro, ex-internacional italiano, esteve na terça-feira no estádio da Luz, na companhia de Nuno Gomes, Dimas e Paulo Madeira, a assistir ao particular entre Benfica e Newcastle para a Eusébio Cup. Em publicação nas redes sociais, o antigo defesa-central, eleito melhor futebolista do Mundo em 2006, deixou votos de uma grande época para as águias, agradecendo a hospitalidade do clube. "Muito obrigado pela vossa hospitalidade. Desejo-vos o melhor para esta nova época", escreveu o antigo jogador de Juventus e Real Madrid, entre outros clubes, publicando ainda uma fotografia em que surge com Roger Schmidt.

Depois de identificar o canal oficial das águias no Instagram, Fabio Cannavaro tentou escrever o nome do técnico alemão como 'hashtag' na publicação, mas... não correu lá muito bem.