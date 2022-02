Cânticos insultuosos contra Rui Costa resultam em multa de 714 euros

O Benfica foi multado em 714 por causa de insultos a Rui Costa nos minutos finais do jogo com o Gil Vicente (derrota por 2-1)."Adeptos do SL Benfica, assim identificados por envergarem camisolas, cachecóis e outros adereços deste clube, situados na Bancada Sagres Inferior, exclusivamente destinada a si, entoaram em uníssono, de forma clara, perceptível e audível a seguinte frase, ao minuto 43 da 2.ª parte; 'Ò Rui Costa vai pró c.....' por cinco vezes", justifica-se.Por outro lado, a falta de Nélson Veríssimo à flash na BTV resultou numa multa de 230 euros.