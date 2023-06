Capacidade finalizadora e debilidades a defender: Inteligência Artificial prevê Kökçü a brilhar no Benfica

A Inteligência Artificial prevê um brilharete de Kökçü ao serviço do Benfica. Para a próxima época, a ‘Olocip’, empresa liderada pelo ex-jogador Esteban Granero, prevê que o internacional turco assuma um rendimento de elite em vários parâmetros.Os dados desta empresa permitem, desde logo, mostrar o perfil que Kökçü deve apresentar no Benfica. O ex-Feyenoord é analisado como um jogador com grandes valências ofensivas. A finalização, a condução, o passe e o drible revelam-se como alguns dos pontos em que Kökçü é forte. A ‘Olocip’ coloca o turco como médio defensivo, ainda que o jogador venha a atuar como médio-centro nas águias. Neste aspeto, prevê-se que, no capítulo do remate e do passe, seja superior a 99% de todos os médios-defensivos existentes na base de dados da ‘Olocip’, que contempla mais de 80 competições.Por outro lado, Kökçü é menos apto no que toca a defender e prevê-se que, no que toca às ações defensivas, seja superior a apenas 25% dos médios defensivos. Também no jogo aéreo está longe de deslumbrar. A ‘Olocip’ prevê que o ‘10’ dos encarnados, com 1,75m, seja melhor do que 31% dos outros jogadores da posição.