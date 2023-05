Carlos Alcaraz volta a ser colocado na pista do Benfica

O diário 'AS' noticia esta sexta-feira que Carlos Alcaraz volta a estar nas cogitações do Benfica. O médio argentino não deverá ficar no plantel do despromovido Southampton e as águias aparecem como uma das opções. Algo que, aliás, já havia acontecido em janeiro, depois de Enzo Fernández deixar a Luz e os encarnados procurarem uma alternativa que não foi contratada.Alcaraz, de 20 anos, é também desejado pelos ingleses do Brighton e pelos italianos do AC Milan.O ex-Racing soma quatro golos em 19 partidas na temporada de estreia pelos saints, números referentes a apenas cinco meses de competição. Alcaraz foi contratado a troco de 13,5 milhões de euros no mercado de inverno, já depois do clube da Luz ter sondado a antiga equipa do jovem futebolista.