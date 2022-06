Carlos Alexandre adia caso dos emails

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A decisão instrutória do caso dos emails do Benfica foi adiada, noticiou a TVI. A informação foi confirmada pelo Conselho Superior de Magistratura, que adiantou que o juiz Carlos Alexandre justificou a medida com a falta de oficiais de Justiça. A decisão era para ter sido conhecida em maio, mas passou agora para 20 de junho. Este foi um dos três processos que foram afetados por esta situação, segundo apontou a TVI.