Carlos Carvalhal sobre Gonçalo Ramos: «Perguntei se podia vir emprestado para o Sp. Braga»

Carlos Carvalhal foi convidado pelo jornal 'Marca' a falar sobre Gonçalo Ramos e o agora treinador do Al Wahda recorda o primeiro jogo em que o avançado do Benfica foi convocado."Foi há três anos, contra nós", recorda Carvalhal, referindo-se ao período em que era treinador do Sp. Braga. "Ele não jogou, mas perguntei se havia possibilidade de vir para a nossa equipa emprestado. Disseram-me que era um valor seguro e que o Benfica tinha muitas expectativas colocadas sobre ele."Carvalhal não esconde gostar das características do avançado: "Gosto muito, tem um futuro muito longo na Seleção. Antes de mais, é um jogador de equipa. Trabalha, corre, luta... e é um bom finalizador. Cabeceia bem e remata com ambos os pés. Além do mais, interpreta bem os movimentos de rutura e de apoio."Quem também conhece bem Gonçalo Ramos é António Ribeiro, que jogou com o avançado nos escalões de formação do Benfica. "Começámos juntos, eu tinha uns 13 anos e ele 12. Tinha qualidades, mas precisava de se desenvolver fisicamente. Era franzino", explicou à 'Marca' o futebolista, que hoje representa o Alta de Lisboa."Com 16 ou 17 anos começou a jogar assiduamente connosco. Era pequeno mas não se notava. Sempre teve um grande instinto goleador, jogava a médio e marcava entre 25 e 30 golos por época", prossegue o antigo companheiro de equipa de Gonçalo Ramos.Depois, António Ribeiro explica como Gonçalo passou a avançado: "Num torneio o nosso '9' lesionou-se e não tínhamos ou outro. Nesse dia marcou dois golos e já não houve ninguém que o tirasse dali. É um avançado diferente, é o primeiro defesa da equipa. Faz-me lembrar o Thomas Müller, é capaz de correr 12 quilómetros por jogo. Nos treinos era muito difícil pará-lo, obriga-te a estar concentrado porque está sempre em movimento, não pára."António Ribeiro antevê um grande futuro para Gonçalo Ramos na Seleção portuguesa. "Seguramente vai estar no Mundial. Depois do Cristiano vai ser a grande referência no ataque de Portugal."