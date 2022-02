Carlos dos Santos despede-se do Benfica: «Este clube estará sempre no meu coração»

Carlos dos Santos foi oficializado como jogador do Inter Miami nos últimos dias, deixando para trás uma ligação de mais de cinco anos ao Benfica. O guarda-redes luso-norte-americano que já foi chamado à primeira seleção de terras do Tio Sam despediu-se de todos os que com ele contactaram no Seixal."Gostaria de agradecer ao grande clube que é o Benfica, que me acolheu nestes últimos cinco anos. Um grande agradecimento aos treinadores e a todos os profissionais que acreditaram em mim e fizeram esta experiência ainda melhor. Agradeço aos meus colegas, que me ajudaram a melhorar como jogador e pessoa. Sem vocês não estaria onde estou hoje. Este clube estará sempre no meu coração", vincou o jogador de apenas 21 anos através da conta pessoal de Instagram.