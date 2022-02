Carlos dos Santos deixa Benfica e assina pelo Inter Miami

O Benfica chegou a acordo com o Inter Miami para a transferência a título definitivo do guarda-redes Carlos dos Santos, de 21 anos. Internacional jovem pelos Estados Unidos, o jogador tem dupla nacionalidade portuguesa, estava no Benfica desde 2016/17, altura em que foi recrutado ao Philadelphia Union, e está de regresso ao país de origem pela porta do clube da Major League Soccer do qual é proprietário o ex-futebolista David Beckham.Durante a passagem pelo Benfica, Carlos dos Santos sagrou-se campeão nacional de juniores em 2017/18, tendo nas últimas épocas estado integrado nas equipas B e sub-23 das águias. Nesta temporada não chegou a realizar qualquer partida oficial.