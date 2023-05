Carlos Moedas elogia Benfica: «A vossa equipa é onde cada jogador confia no outro como irmão»

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, discursou perante a equipa campeã nacional nos Paços do Concelho lisboeta e deixou elogios vários, em particular à forma como foi possível alcançar o 38º título de campeão."Vocês deram tudo, deram a vossa vida, a vossa juventude, os momentos, a família, o vosso sacrifício em prol do desporto. Muito olham, os mais pequenos que estão aqui, para o olhar de todos os que estão aqui e não sabem o sacrifício, não sabem o que é todos os dias dar tudo na vida. É isso que fazem e é isso que vos agradecemos. Ser uma equipa gloriosa não é apenas ser uma equipa que vence. É uma equipa que aguenta todos os dias, que supera, que persiste, é uma equipa que acredita, que sonha, que nunca perde a esperança. Vocês representam a esperança que todos tantos precisamos. Esperança de acreditar que é possível, com aquela ambição desta juventude que é possível porque vocês conseguiram. A vossa equipa é onde cada jogador confia no outro como irmão, onde colocamos de lado as nossas diferenças para dar tudo. Eu diria mesmo que a vossa força é a diferença. Essa é uma mensagem importante para os dias que correm: a diferença é o nosso maior ativo. Sermos diferentes, estarmos acima da diferença", referiu o edil da capital portuguesa."Hoje é um dia de glória, para festejar, mais do que para falar e por isso a minha mensagem vai ser curta. Vou tentar fazer 15 minutos à Benfica. É orgulho como presidente da Câmara e hoje os campeões nacionais são campeões de Lisboa.Nunca se esqueçam que ninguém é campeão sozinho. Toda a gloria dos vossos feitos só é possível porque os outros clubes também deram tudo, lutaram, sofreram, deram o corpo à rivalidade saudável, que faz a magia do desporto. Por isso, quero também saudar todos os clubes de Lisboa que contribuem para o desporto da cidade que contribuem também para um grande campeonato. Mas no fim só há um que vence! Só há um que alcança a gloria. Este ano, o Benfica, pela 38ª vez – é obra – parabéns Benfica!Quero começar por felicitar o presidente Rui Costa. Ele tem uma capacidade única de nos transmitir paixao. A todos nós. Mas, sobretudo, o Rui é um homem simples e é essa simplicidade que fez dele um grande líder. É um homem que, quando olhamos para os olhos dele, vemos o coração. Ele é isso mesmo. É essa simplicidade dos grandes líderes, que está sempre atrás e ao lado, com a equipa, com os jogadores, como se fosse um deles. O desporto, Rui Costa, deve-lhe muito. Lisboa, deve-lhe muito. O Benfica deve-lhe muito. Obrigado, Rui.Uma palavra ao treinador Roger Schmidt. Treinador, sei que não fala português. Por isso, apenas sabe o que custa, na sua vida, todos os dias, fazer acontecer. Não apenas profissionalmente mas a nível pessoal e fisicamente, ver a emoção com a sua família. Você é um homem fantástico. Sabe que está tudo em dar tudo. O meu pai quando era miúdo contava sempre [uma história] sobre o primeiro treinador do Benfica, o Manuel Goulard, em 1904, que comprava do seu bolso as bolas para os jogadores treinarem; que pagava as traduções de inglês para português para os jogadores levarem e lerem livros sobre o futebol, que mandava vir apitos de Londres para os jogadores conhecerem melhor o jogo, ser treinador é verdadeiramente dar tudo e você deu tudo. Obrigado, treinador.A minha última e mais importante mensagem é para os jogadores, os nossos campeões. Vocês deram tudo, deram a vossa vida, a vossa juventude, os momentos, a família, o vosso sacrifício em prol do desporto. Muito olham, os mais pequenos que estão aqui, para o olhar de todos os que estão aqui e não sabem o sacrifício, não sabem o que é todos os dias dar tudo na vida. É isso que fazem e é isso que vos agradecemos. Ser uma equipa gloriosa não é apenas ser uma equipa que vence. É uma equipa que aguenta todos os dias, que supera, que persiste, é uma equipa que acredita, que sonha, que nunca perde a esperança. Vocês representam a esperança que todos tantos precisamos. Esperança de acreditar que é possível, com aquela ambição desta juventude que é possível porque vocês conseguiram. A vossa equipa é onde cada jogador confia no outro como irmão, onde colocamos de lado as nossas diferenças para dar tudo. Eu diria mesmo que a vossa força é a diferença. Essa é uma mensagem importante para os dias que correm: a diferença é o nosso maior ativo. Sermos diferentes, estarmos acima da diferença. A liderança do Otamendi, a segurança do Vlachodimos e do Grimaldo, a irreverência do João Neves, do António Silva e do Florentino, a superação do Morato, do Musa, do Bah, a garra do Neres, do Gilberto, do Chiquinho, a experiência do João Mário, do Aursnes, do Draxler e a pólvora do Guedes, do Rafa e do Gonçalo Ramos. É essa união indestrutível entre todos os jogadores. É esse o vosso exemplo, no banco, no campo e no balneário. Dar sempre tudo pelo vosso Benfica.Há quem diga que o Benfica é uma nação. Hoje o Benfica é uma cidade, é Lisboa. Estamos aqui nesta sala todos juntos porque a história do Benfica é a historia da nossa cidade, de mãos dadas na nossa cidade. Foi aqui numa farmácia, em Belém, onde o Cosme Damião juntou 24 pessoas para se tornarem os fundadores do Benfica. Num pequeno negócio de bairro, num encontro entre amigos, numa folha de papel improvisada escrita à mão, nasceu o sonho lisboeta, nasceu o Benfica. Essas são as vossas raízes. Esses são os ases que vos honraram no passado e este ano, pela primeira vez, tivemos os símbolos de Lisboa estampados no vosso equipamento principal, com a nossa ponte sobre o Tejo. No alternativo, com o elétrico da Carris. Esses são os símbolos que vocês levam aos quatro cantos do Mundo, levam ao peito a bandeira da cidade como verdadeiros embaixadores. Se estou aqui com este colar é porque não sou eu, represento todos os lisboetas para vos agradecer aquilo que têm feito. Nunca se esqueçam, o vosso nome é também o nome de uma grande cidade. Que hoje vos saúde e vos admira, que hoje vos glorifica. Viva Lisboa, viva o Benfica! Viva o Sport Lisboa e Benfica! Obrigado."