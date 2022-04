Carlos Moedas homenageia juniores do Benfica: «São aquilo que eu sempre quis como ambição para a cidade»

A equipa de juniores do Benfica foi esta quinta-feira homenageada na Câmara Municipal de Lisboa, na sequência da conquista da UEFA Youth League, com Carlos Moedas a salientar o feito e a dedicação destes jovens."Agradecer ao Benfica, vocês são uma das maiores marcas de Lisboa e para mim é um orgulho ter-vos aqui. Vocês são aquilo que eu sempre quis ter como ambição para a cidade, acreditar que vocês conseguiram ir do bairro ou da freguesia para o Mundo... isso é enorme. Quando disse que queria que Lisboa fosse a capital da inovação, diziam 'ah, mas Portugal é pequeno'. Não, nós somos campeões e vocês são campeões, um orgulho enorme para a cidade e para as vossas famílias. Viva o Benfica e o que fizeram por nós e a imagem que dão da cidade. Merecem muito estar aqui", começou por dizer o presidente da Câmara lisboeta."A minha segunda palavra vai para Rui Costa, o trabalho que tem feito no Benfica. Esta capacidade de ligar o sucesso desportivo ao sucesso social e da educação, onde ele começou, é única. A visão que ele tem é no sentido de que o Benfica é muito mais do que o desporto, uma casa que muda vidas e mudou as vossas vidas", acrescentou o autarca."Uma palavra para os mais novos, que podiam ser meus fihos. O orgulho que os vossos pais e nós temos em vocês é enorme. Para chegar ao sucesso é preciso sacrifício. Foram muitas noites a sonhar, a trabalhar, o vosso sacrifício, dos vossos pais... esse sacrifício é único. A vida não é sorte, a vida é trabalho, muito sacrifício e disciplina todos os dias. Isso é o maior exemplo que temos para as próximas gerações, por isso o desporto é tão importante. Para ser campeão é preciso querer muito", finalizou Moedas.