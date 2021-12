Carlos Vinícius avalia Ajax: «Benfica é muito bom no contra-ataque e pode aproveitar»

Carlos Vinícius está emprestado ao PSV Eindhoven pelo Benfica que terá de exercer uma compra obrigatória no final da época de 2022/23 no valor de 10 milhões de euros. Ao serviço das águias, o dianteiro foi melhor marcador do campeonato português 2019/20 e é uma pessoa qualificada para analisar o próximo adversário da equipa de Jorge Jesus na Liga dos Campeões: o Ajax.Para Vinícius, a equipa de Ten Hag esgueira-se muito para o ataque e poderá ser algo a explorar pelas águias. "Antes de tudo, vai ser um grande jogo, digno de uma eliminatória de Champions. O Ajax é uma equipa que ataca muito e bem, e isso pode ser um ponto positivo para o Benfica, que é muito bom no contra-ataque. O Ajax, como ataca muito e bom muitos jogadores, na defesa pode ficar desequilibrado, e o Benfica pode aproveitar isso. Ao mesmo tempo que o Ajax ataca bem, o Benfica defende bem, muito bem. É um jogo importante, com duas equipas de ataque, a quererem jogar. Vai ser um jogo aberto, que vai ser bonito de ver. O Ajax ataca muito pelos lados, principalmente pelo Antony, que tem estado muito bem. O Haller, o avançado, também tem estado muito bem, tem feito muitos golos. A equipa é muito forte. Vai ser um grande jogo. Quem vai ganhar serão os espectadores que vão assistir a este grande momento de futebol", frisou em declarações ao jornal 'O Benfica'.Esta temporada, pelo PSV, Vinícius conta cinco golos em 19 jogos oficiais.