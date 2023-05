Carlos Vinícius dá mote para o Benfica-Santa Clara: «Não há hipótese, é vitória e título»

Carlos Vinícius referiu, ao programa Bola Branca da Rádio Renascença, que não tem dúvidas de que o Benfica vai, no sábado, conquistar o título da Liga Bwin ao bater o Santa Clara na Luz."Não há hipótese, [no jogo com o Santa Clara] é vitória e título. Tenho essa convicção. É um jogo em casa, pelo título e contra uma equipa que já desceu de divisão. Sei que todos eles estão com essa convicção e essa fé de que não há outro caminho", começou por referir o brasileiro, que representou as águias entre 2019 e 2022 com empréstimos a Tottenham e PSV pelo meio.E acrescentou, deixando muitos elogios a Roger Schmidt, treinador que o orientou no clube holandês: "Fiquei muito feliz quando ele assinou pelo Benfica e confiante de que ele ia trazer algo de bom para o Benfica e para os benfiquistas. É claro que a temporada tem sido de excelência e, para coroar a qualidade dele, está quase aí o título", rematou.Recorde-se que o Benfica-Santa Clara tem apito inicial marcado para as 18 horas.